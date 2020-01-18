اطلاق سراح مدير قسم الصيدلة بصحة ديالى بعد اختطافه في المقدادية

افاد مصدر امني، السبت، بانه تم اطلاق سراح مدير قسم الصيدلة بصحة ديالى وسام الربيعي بعد اختطافه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اطلاق سراح مدير قسم الصيدلة بصحة ديالى وسام الربيعي بعد اختطافه في قضاء المقدادية يوم امس".
واستنكرت نقابة صيادلة العراق، امس الجمعة، اختطاف مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة ديالى الطبيب وسام الربيعي، فيما اعلنت الاضراب العام لحين اطلاق سراحه.
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