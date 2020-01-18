الزوراء يخوض اول وحدة تدريبية في طشقند بكامل الصفوف

رياضة 2020-01-18 | 20:25 1 مشاهدة اجرى فريق الزوراء اول وحدة تدريبية في العاصمة الاوزبكية طشقند، بكامل الصفوف تحضيراً لمواجهة بونيودكور في ملحق دوري ابطال اسيا 2020. وسيواصل فريق للنوارس تدريباته اليومية استعداداً للمواجهة يوم الاربعاء القادم والتي ستقام في ملعب بونيودكور في الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت بغداد. ويلاقي الفائز من هذه المباراة، العين الاماراتي في الثامن والعشرين من هذا الشهر في الامارات لتحديد المتأهل لدوري المجموعات.



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