شمل الانفتاح والتنوع ومناخ الأعمال.. تصنيف أمريكي لأفضل الدول بينها عربية

كشف تصنيف عالمي جديد لأفضل الدول في العالم لسنة 2019 ترتيب 8 دول عربية اعتمادا على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة.
ويصدر هذا التصنيف بشكل سنوي عن الموقع الأمريكي US News and World بشراكة مع مجموعة BAV، وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.
وأظهر التصنيف أن سويسرا لا تزال أفضل بلد في العالم للسنة الرابعة على التوالي، في حين جاءت كندا في المركز الثاني متجاوزة اليابان التي هبطت إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الثاني خلال السنة الماضية.
وحلت ألمانيا في المرتبة الرابعة تليها أستراليا، أما أسفل الترتيب الذي شمل 73 دولة فقط، جاء لبنان تتقدمه صربيا، ثم عمان وبلاروسيا وتونس.
وتم إنجاز هذا التصنيف، الذي يصدر منذ سنة 2016، بناء على استطلاع عالمي شارك فيه 20 ألف شخص من 36 دولة، وينشر في يناير من كل سنة.
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