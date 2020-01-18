أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، السبت، باشتداد المواجهات وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أشارت إلى وجود تأهب لعناصر الجيش.
وذكرت الوكالة في خبر اطلعت عليه الخليج 365، ان "المواجهات اشتدت بشكل مباشر أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي، تزامناً مع تقدم قوة كبيرة من مكافحة الشغب ترافقها آلية اطفاء عسكرية، تعمل على إخماد الحرائق في وسط الطريق كما ترش المياه على المتظاهرين".
وأضافت أن "عناصر من الجيش تأهبوا في عدد من النقاط في ساحة الشهداء ومتفرعاتها".
وأوضحت الوكالة، أنه "لوحظ في المواجهات تراجعات متبادلة، فتارة يتراجع المتظاهرون أمام عناصر مكافحة الشغب، وأحيانا يتراجع عناصر القوى الأمنية أمام للاحتماء من الحجارة والمفرقعات النارية"، مبيناً انه "تم تحطيم واجهات عدد من المصارف وسط بيروت".
وأضافت أن "عناصر من الجيش تأهبوا في عدد من النقاط في ساحة الشهداء ومتفرعاتها".
وأوضحت الوكالة، أنه "لوحظ في المواجهات تراجعات متبادلة، فتارة يتراجع المتظاهرون أمام عناصر مكافحة الشغب، وأحيانا يتراجع عناصر القوى الأمنية أمام للاحتماء من الحجارة والمفرقعات النارية"، مبيناً انه "تم تحطيم واجهات عدد من المصارف وسط بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر بيروت.. اشتداد المواجهات وسط العاصمة وتأهب لعناصر الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.