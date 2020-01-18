العراق يحقق فوزاً عريضاً على هونغ كونغ في بطولة آسيا لكرة اليد

رياضة 2020-01-18 | 16:35 101 مشاهدة اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد، دور المجموعات في بطولة آسيا لكرة اليد، اليوم السبت، بعدما تغلب على هونغ كونغ في الجولة الثالثة من البطولة. وتغلب المنتخب الوطني على نظيره هونغ كونغ بنتيجة 43-22 في المواجهة التي اقيمت على قاعة سعد العبد الله بالكويت. وكان المنتخب الوني قد خسر في المباراتين السابقتين امام الكويت (25-22) وامام الامارات بنتيجة (20-19).



وسيلعب العراق على المراكز الترتيبية من 13 – 9.

وسيلعب العراق على المراكز الترتيبية من 13 – 9. المحرر: محمد خليل

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