أصيب مستوطن إسرائيلي، بجروح، السبت، بعملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت، بمساعدة مواطن، مواطناً فلسطينياً بالقرب من مدينة الخليل بعد قيامه بطعن مواطن اسرائيلي".
وأضاف أدرعي أنه "تم نقل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى".
وذكرت القناة العبرية الـ13"، اليوم، السبت، أنه وقعت عملية طعن في مدينة الخليل لمستوطن يبلغ من العمر 22 عاما، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الفاعل.
وأضاف أدرعي أنه "تم نقل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى".
وذكرت القناة العبرية الـ13"، اليوم، السبت، أنه وقعت عملية طعن في مدينة الخليل لمستوطن يبلغ من العمر 22 عاما، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الفاعل.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.