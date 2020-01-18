إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت، بمساعدة مواطن، مواطناً فلسطينياً بالقرب من مدينة الخليل بعد قيامه بطعن مواطن اسرائيلي".

وأضاف أدرعي أنه "تم نقل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى".



وذكرت القناة العبرية الـ13"، اليوم، السبت، أنه وقعت عملية طعن في مدينة الخليل لمستوطن يبلغ من العمر 22 عاما، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الفاعل.