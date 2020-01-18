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مباراتان تجريبيتان بين العراق والكويت بكرة الصالات

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2020-01-18 | 15:37

مباراتان تجريبيتان بين العراق والكويت بكرة الصالات

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وجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم، دعوة رسمية الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، من اجل اقامة مباراتين وديتين بين العراق والكويت.
وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وجه الدعوه لمنتخبنا الوطني بكرة الصالات، لاجراء مبارتين تجريبيتين مع منتخب الكويت".

واوضح ان "المنتخب الوطني سيخوض معسكراً داخلياً لمدة ثلاثة ايام في البصرة ومن ثم سيتوجه الى الكويت للدخولل في معسكر للفترة من 21-26 كانون الثاني الجاري".


واضاف الخرساني، ان "موعد المباراتين ستقامان يومي 23 و25 من الشهر الجاري".
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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