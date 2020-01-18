مباراتان تجريبيتان بين العراق والكويت بكرة الصالات

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وجه الدعوه لمنتخبنا الوطني بكرة الصالات، لاجراء مبارتين تجريبيتين مع منتخب الكويت".

واوضح ان "المنتخب الوطني سيخوض معسكراً داخلياً لمدة ثلاثة ايام في البصرة ومن ثم سيتوجه الى الكويت للدخولل في معسكر للفترة من 21-26 كانون الثاني الجاري".



واضاف الخرساني، ان "موعد المباراتين ستقامان يومي 23 و25 من الشهر الجاري".