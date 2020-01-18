اعتقال متهم بحرق عائلته في الديوانية

اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، السبت، عن اعتقال متهم بحرق عائلته في منطقة حي العروبة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مركز شرطة الجمهوري تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بحرق منزل عائلته في منطقة حي العروبة في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة، مستخدما مادة النفط الابيض مما تسبب بوفاة اثنان من شقيقاته وطفلين( ولد وبنت ) يبلغان من العمر ٧ و ١٠ سنوات".



وأضافت أن "المتهم الذي يبلغ من العمر ٥٠ عاماً اعترف أثناء سير التحقيق بارتكابه الحادث بسبب خلافات عائلية".



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