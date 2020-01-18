التشكيل الرسمي لريال مدريد امام إشبيلية

رياضة 2020-01-18 | 15:10 1,427 مشاهدة أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد ، زين الدين زيدان، تشكيل الميرنجي أمام إشبيلية، في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم السبت. ويستقبل ريال مدريد الفريق الأندلسي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد: Advertisements حراسة المرمى: تيبوا كورتوا. خط الدفاع: مارسيلو، فاران، ميليتاو، كارفاخال.



خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش. خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش. خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - يوفيتش - رودريجو جوس. البدلاء: أريولا، ناتشو، بنزيما، براهيم، إيسكو، ميندي، فينيسيوس.



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