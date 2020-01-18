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التشكيل الرسمي لريال مدريد امام إشبيلية

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2020-01-18 | 15:10

التشكيل الرسمي لريال مدريد امام إشبيلية

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أعلن المدير الفني لفريق ، زين الدين زيدان، تشكيل الميرنجي أمام إشبيلية، في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم السبت.
ويستقبل ريال مدريد الفريق الأندلسي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة .

تشكيل ريال مدريد:

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حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو، فاران، ميليتاو، كارفاخال.


خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - يوفيتش - رودريجو جوس.

البدلاء: أريولا، ناتشو، بنزيما، براهيم، إيسكو، ميندي، فينيسيوس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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