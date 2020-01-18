إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مدير قسم الكوارث في منظمة الطيران الإيرانية حسن رضاییي فر، قوله: "سوف يتم تحويل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى الجانب الأوكراني ‏لتحليل معلوماته".

وأوضح رضاییي أنه "تم عقد أكثر من اجتماع مع المحققين الأوكرانيين في طهران، وقد توصلنا إلى أنه لا يمكن تحليل الصندوق الأسود في إيران، لذلك سوف يتم تحويل الصندوق إلى الجانب الأوكراني لتحليله".



وأكد أنه "سيتم الاستفادة من الخبرات الفرنسية والكندية والأوكرانية لتحليل الصندوق الأسود في كييف".

وأشار رضايي، إلى أنه "إذا لم يستطع الخبراء الفرنسيون والأوكرانيون والكنديون تحليل الصندوق في كييف، سيتم بعد ذلك تحويله إلى فرنسا لتحليله".

