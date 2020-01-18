إقالة وزير الثقافة في البرازيل بسبب اقتباسه كلاما لوزير الدعاية النازي

أجبر وزير الثقافة البرازيلي، روبيرتو ألفيم، على ترك منصبه بعد نشر كلمة مسجلة له تمثل نسخة معدلة من خطاب لوزير الدعاية السياسية في ألمانية النازية يوزف غوبلز. وأكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أن بقاء ألفيم في منصبه لم يعد مقبولا في ظل تعليقاته "المؤسفة"، مبديا رفض حكومته لإيديولوجيات الاستبداد والإبادة، وأعرب عن دعم البرازيل الكامل للجالية اليهودية.



واندلعت الفضيحة بعد نشر مكتب وزير الثقافة الخميس تصريحا مسجلا لألفيم بشأن توزيع جوائز وطنية لـ"إنعاش الفنون الجميلة" في البرازيل، وسرعان ما تبين أنه يضم اقتباسات شبه دقيقة من خطاب لأحد أبرز دعاة الإيديولوجية النازية.



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