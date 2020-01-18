طهران: الضربة الصاروخية للقاعدة الاميركية لا سابق لها منذ الحرب العالمية

ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن جهانغيري قوله إن "رد الحرس الثوري على عملية اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني كان قويا ولكن نظرا لهيمنتهم على وسائل الاعلام قالوا على الفور بأن هذه الصواريخ لم تكن شيئا يذكر، ولم يقتل او يصاب احد، وارادوا الايحاء وكأننا مهووسين بقتل احد.وأضاف، هذا في الوقت الذي لم يجرؤ احد بعد الحرب العالمية الثانية على النظر الى اميركا بغضب وحتى انه كان ينبغي المرور على بعد مسافة من قواعدهم العسكرية لو اراد احد المرور الا أن ايران أعلنت رسميا بانها استهدفت القاعدة الاميركية بالصواريخ.

وفي جانب آخر من حديثه قال جهانغيري، انه بعد فترة مرت على خروج اميركا من الاتفاق النووي اتخذت ايران خطواتها (في سياق خفض التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم) وان الاوروبيين يطلقون الان تصريحات غريبة ويعرفون باننا لم نكن ننوي الخروج من الاتفاق وهم يريدون باجرائهم هذا التاثير على قضية اغتيال القائد الشهيد سليماني والتقليل من طرحها والتطرق اليها.