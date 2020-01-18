طهران: الضربة الصاروخية للقاعدة الاميركية لا سابق لها منذ الحرب العالمية

اعتبر النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، السبت، بأن الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري للقاعدة الاميركية "عين الاسد" في العراق بانها لا سابق لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف، هذا في الوقت الذي لم يجرؤ احد بعد الحرب العالمية الثانية على النظر الى اميركا بغضب وحتى انه كان ينبغي المرور على بعد مسافة من قواعدهم العسكرية لو اراد احد المرور الا أن ايران أعلنت رسميا بانها استهدفت القاعدة الاميركية بالصواريخ.
وفي جانب آخر من حديثه قال جهانغيري، انه بعد فترة مرت على خروج اميركا من الاتفاق النووي اتخذت ايران خطواتها (في سياق خفض التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم) وان الاوروبيين يطلقون الان تصريحات غريبة ويعرفون باننا لم نكن ننوي الخروج من الاتفاق وهم يريدون باجرائهم هذا التاثير على قضية اغتيال القائد الشهيد سليماني والتقليل من طرحها والتطرق اليها.
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