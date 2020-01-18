روحاني يبعث برقية إلى المرجع السيستاني

وجاء في البرقية، بحسب وكالة الانباء الايرانية (ارنا) ما نصه " إن نبأ العارض الصحي الذي تعرض له وجودكم الشريف قد بعث القلق لدينا، نسأل الباري تعالى ان يمنّ على سماحتكم بالشفاء العاجل".

وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات أمس الاول الخميس بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى اثر إنزلاقه خلال ذهابه الى الوضوء وتكللت العملية التي اجراها فريق طبي عراقي بالنجاح.



وأكد الفريق الطبي نجاح العملية وان المرجع الأعلى سيتماثل للشفاء وممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي خلال أيام.