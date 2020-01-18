وجه الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، برقية إلى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، معربا عن سروره لنجاح العملية الجراحية التي خضع لها الأخير.
وجاء في البرقية، بحسب وكالة الانباء الايرانية (ارنا) ما نصه " إن نبأ العارض الصحي الذي تعرض له وجودكم الشريف قد بعث القلق لدينا، نسأل الباري تعالى ان يمنّ على سماحتكم بالشفاء العاجل".
وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات أمس الاول الخميس بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى اثر إنزلاقه خلال ذهابه الى الوضوء وتكللت العملية التي اجراها فريق طبي عراقي بالنجاح.
وأكد الفريق الطبي نجاح العملية وان المرجع الأعلى سيتماثل للشفاء وممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي خلال أيام.
وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات أمس الاول الخميس بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى اثر إنزلاقه خلال ذهابه الى الوضوء وتكللت العملية التي اجراها فريق طبي عراقي بالنجاح.
وأكد الفريق الطبي نجاح العملية وان المرجع الأعلى سيتماثل للشفاء وممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي خلال أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يبعث برقية إلى المرجع السيستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.