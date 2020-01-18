نائبة تكشف السبب الحقيقي لعدم قيام الحكومة بارسال الموازنة للبرلمان

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، السبت، عن السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة الحالية الموازنة الاتحادية للعام الحالي الى مجلس النواب، فيما اشارت الى عجز يصل الى 48 ترليون دينار.
وأضافت التميمي، أن "السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة للموازنة هو حجم العجز فيها الذي وصل الى 48 تريليون دينار، في محاولة منها للتخلص والقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة"، لافتة الى أن "الحكومة مقصرة بعملها لانها كان من المفترض ان ترسل الموازنة في الخامس عشر من شهر تشرين الاول العام الماضي".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، أكد في (13 كانون الثاني الحالي)، عدم وجود مخرج قانوني للمضي بالموازنة دون وجود حكومة جديدة، بالتالي فان تشريع موازنة 2020 مرهون بتشكيل الحكومة، لافتا الى أن بحال عدم وجود حكومة فلا توجد موازنة.
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