طريبيل والنفط.. ابرز الملفات التي سيبحثها الصفدي في بغداد اليوم

كشف مصدر سياسي، السبت، عن ابرز الملفات التي سيبحثها وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في بغداد اليوم، فيما اشار الى ان ابرزها منفذ طريبيل وتصدير النفط للاردن.

وقال المصدر ان "زيارة وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي تحمل عدة ملفات جرى طرحها سابقا في اتصالات هاتفية مع الوزير العراقي محمد علي الحكيم، أبرزها حث الأطراف العراقية المختلفة على ضرورة العمل على التهدئة، والسعي إلى إبعاد العراق عن شظايا الاحتكاك الإيراني الأميركي".

واضاف ان "الصفدي سيناقش ملفات مختلفة، من أبرزها التبادل التجاري عبر منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين، وأن الجانب الأردني يسعى إلى ضمان استمرار الاتفاق النفطي بين بغداد وعمّان، المتعلق بمشروع أنبوب البصرة ــ العقبة، الذي اتفق عليه الجانبان قبل سنوات".

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وتابع المصدر ان "العراق سبق وأكد على أن المشروع النفطي عبر الأردن، هو أحد مشاريعه الاستراتيجية لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي للعالم".

يذكر ان وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي وصل اليوم الى بغداد في زيارة رسمية تتضمن لقاء المسؤولين العراقيين لبحث الاوضاع السياسية والامنية التي يشهدها العراق خاصة والمنطقة عامة اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.