الصفدي: حملت رسالة من الملك عبد الله لعبد المهدي بشأن خفض التصعيد في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، السبت، عن حمله رسالة من ملك بلاده عبد الله الثاني الى رئيسي الجمهورية برهم صالح وحكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تؤكد وقوف الاردن الى جانب العراق بالكامل لحفظ الأمن والاستقرار.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد وتابعته الخليج 365، إن "نحمل رسالة الى فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء العراقيين تتمخض بوقوف الاردن بالكامل مع العراق لحفظ الأمن والاستقرار".
وأضاف الصفدي، أن "الحفاظ على أمن العراق وسيادته ضرورة اقليمة، وموقف الأردن واضح في البداية بأن ضمان أن لا يكون العراق ساحة للصراعات"، مؤكدا أنه "بشأن الصراعات الأمور تميل باتجاه التهدئة ويجب تكثيف الجهود لمنع التصعيد".
وتابع، أن "العراق والاردن اشقاء، فعلاقاتنا تاريخية وحاضرنا يستوجب ذلك"، منوها الى أن "الخطر الداعشي ما يزال قائما ولابد الحفاظ"، لافتا الى أن "ملك الاردن عاد للتو من زيارة اوربا والموضوع العراقي ضمن اولويات زيارته".
وبشأن الحادثة التي تعرض لها المرجع الاعلى علي السيستاني (الكسر في أعلى الساق الايسر)، نقل الصفدي "دعوة الملك الاردني عبد الله الثاني بالشفاء العاجل للمرجع الاعلى، وتمنياته له بالصحة الدائمة".
وأضاف الصفدي، أن "الحفاظ على أمن العراق وسيادته ضرورة اقليمة، وموقف الأردن واضح في البداية بأن ضمان أن لا يكون العراق ساحة للصراعات"، مؤكدا أنه "بشأن الصراعات الأمور تميل باتجاه التهدئة ويجب تكثيف الجهود لمنع التصعيد".
وتابع، أن "العراق والاردن اشقاء، فعلاقاتنا تاريخية وحاضرنا يستوجب ذلك"، منوها الى أن "الخطر الداعشي ما يزال قائما ولابد الحفاظ"، لافتا الى أن "ملك الاردن عاد للتو من زيارة اوربا والموضوع العراقي ضمن اولويات زيارته".
وبشأن الحادثة التي تعرض لها المرجع الاعلى علي السيستاني (الكسر في أعلى الساق الايسر)، نقل الصفدي "دعوة الملك الاردني عبد الله الثاني بالشفاء العاجل للمرجع الاعلى، وتمنياته له بالصحة الدائمة".
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