بالصور.. اندلاع حريق في المطعم التركي وسط بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا اندلع في المطعم التركي وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم في الطابق الاخير من المطعم التركي وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". واضاف المصدر انه "تم اخماد الحريق". Advertisements

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