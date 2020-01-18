الموقف الامني في التحرير والخلاني والسنك والجمهورية

كشف مصدر امني، السبت، عن الموقف في ساحتي التحرير والخلاني وجسري السنك والجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني ضمن ساحات التظاهر جيد مع توافد المواطنين الى التحرير والخلاني وجسري السنك والجمهورية".

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واضاف ان "المتظاهرين عادوا للتركز عند الحاجز الاول ضمن جسر السنك مع انسحاب قوات مكافحة الشغب الى الحاجز الثاني "، مشيرا الى ان "الوضع جيد ولايوجد اية مصادمات".

يذكر ان مصادمات وقع يوم امس الجمعة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في جسر السنك ادت الى وقوع اصابات.