مقرب من الصدر يدعو ميسوري الحال الى توفير وسائل نقل لمتظاهري المليونية

دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ميسوري الحال الى توفير وسائل نقل لمتظاهري المليونية.

وقال احد المواطنين في منشور على الفيسبوك، ان "على الاخوة الأحبة أن يرتبوا موضوع النقل للمتظاهرين من المحافظات الى العاصمة بغداد من الآن، وليكن التعاون على أعلى المستويات لكي يتمكن الكل من المشاركة في هذا اليوم العظيم".

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ورد صالح محمد العراقي على ذلك بالقول "على كل محب للوطن ورافض للخضوع وطالب للسيادة من ميسوري الحال أن يعملوا على توفير وسائل نقل بما يتلائم والاعداد المليونية المتوقعة بفضل الله وجهود الوطنيين".

واضاف "شكرا لكل من يساعد وطنه".