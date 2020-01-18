شدد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، على أن العراق "لن يكون ساحة للحرب"، وأكد ضرورة إبعاد البلاد عن سياسة المحاور، فيما أشار إلى أن "الإرهاب لم ينته".
وأضاف الحكيم، "أكدنا على ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، ودعم جهود محاربة التنظيمات الإرهابية"، مبيناً أن "الإرهاب لم ينته، وأن الإرهابيين ما يزالون يتواجدون في شرق الفرات".
وتابع الحكيم، أنه "أجرى مباحثات مكثفة مع (وزير الخارجية الأردني أيمن) الصفدي بشأن تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح البلدين"، متابعاً: "أراؤنا متشابهة بخصوص القضايا المشتركة".
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأردني وصل، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم بعد لقائه الصفدي: العراق لن يكون ساحة للحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.