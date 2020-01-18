الحكيم بعد لقائه الصفدي: العراق لن يكون ساحة للحرب

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بعد لقاء جمعهما، إنه تم "التركيز على أن العراق لن يكون ساحة للحرب والمعارك، وشددنا على أهمية احترام سيادة العراق وعدم انتهاكها".

وأضاف الحكيم، "أكدنا على ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، ودعم جهود محاربة التنظيمات الإرهابية"، مبيناً أن "الإرهاب لم ينته، وأن الإرهابيين ما يزالون يتواجدون في شرق الفرات".



وتابع الحكيم، أنه "أجرى مباحثات مكثفة مع (وزير الخارجية الأردني أيمن) الصفدي بشأن تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح البلدين"، متابعاً: "أراؤنا متشابهة بخصوص القضايا المشتركة".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأردني وصل، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.