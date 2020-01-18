نائب: العراقيون ينظرون إلى الإيرانيين والأميركان بأنهم وجهان لعملة واحدة

وقال الجربا، إن "على الحكومة الإيرانية أن تفهم بأن وعي العراقيين ما بعد تاريخ 1/ 10/ 2019 عن السنوات التي اعقبت تاريخ 22 / 6/ 2006، وأن العراقيين يكرهون أية دولة تتدخل بشؤونهم الداخلية".

وأضاف الجربا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "على الحكومة الإيرانية أن تفهم أيضاً بأن العراقيين ينظرون لهم وللأميركان بأنهم وجهان لعملة واحدة".

