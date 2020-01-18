اعتبر عضو مجلس النواب أحمد الجربا، اليوم السبت، أن العراقيين ينظرون إلى الإيرانيين والأميركان بأنهم "وجهان لعملة واحدة".
وقال الجربا، إن "على الحكومة الإيرانية أن تفهم بأن وعي العراقيين ما بعد تاريخ 1/ 10/ 2019 عن السنوات التي اعقبت تاريخ 22 / 6/ 2006، وأن العراقيين يكرهون أية دولة تتدخل بشؤونهم الداخلية".
وأضاف الجربا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "على الحكومة الإيرانية أن تفهم أيضاً بأن العراقيين ينظرون لهم وللأميركان بأنهم وجهان لعملة واحدة".
وأضاف الجربا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "على الحكومة الإيرانية أن تفهم أيضاً بأن العراقيين ينظرون لهم وللأميركان بأنهم وجهان لعملة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: العراقيون ينظرون إلى الإيرانيين والأميركان بأنهم وجهان لعملة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.