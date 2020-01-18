التربية تدين الاعتداء على كوادرها في ذي قار

ادانت وزارة التربية، السبت، الاعتداء على كوادرها في ذي قار، فيما دعت الاجهزة الامنية لممارسة دورها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين الاعتداء الذي تعرضت له كوادرها من مشرفين تربويين ومديري مدارس في ذي قار خلال اجتماعهم مع عدد من ممثلي النقابات ووجهاء العشائر في المحافظة لمناقشة عودة الدوام في المدارس".
واضافت انها "ترفض بشدة ما يتعرض له المشرفون من تهديد واهانة من قبل مجهولين ملثمين"، داعية الأجهزة الأمنية إلى "ضرورة اخذ دورها في حماية المؤسسات والكوادر التربوية والطلبة والمساهمة بشكل فاعل في منع اي تهديدات او اعتداءات قد يتعرضون لها".
واكدت ان "تلك الممارسات لا تمثل المتظاهرين السلميين".
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