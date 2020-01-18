اكد السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، ان دولا عربية ترفض الايحاء بمسؤوليتها عن اجتماعات مشبوهة تبحث تقسيم العراق. وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "الدول العربية الصديقة و المعنية بوحدة العراق لا تتحمل و ترفض الايحاء بمسؤوليتها عن اجتماعات مشبوهة لشخصيات عراقية نيابية و غير نيابية تبحث مشروع اقلمة العراق على اساس طائفي". واضاف ان "ذلك يؤدي باتجاه تقسيم البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشابندر: دول عربية ترفض الايحاء بمسؤوليتها عن اجتماعات مشبوهة تبحث تقسيم العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.