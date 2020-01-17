تحدي كارلوس غُصن يجتاح اليابان (صور)

وتماشيًا مع الشائعات المنتشرة حول طريقة هروب غُصن، التي قيل إنها تمت عبر اختبائه في صندوق موسيقى، دخل يابانيون في تحدي لتقليده على ذات الوتيرة، وذلك بمحاولتهم ضغط أجسادهم في حقائب الآلات الموسيقية أو صناديق من الورق المٌقوى.وتناقل العديد من مستخدمي الإنترنت في اليابان صورًا لهم خلال "تحدي كارلوس غصن"، الذي كان مُحتجزًا في بلادهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة الفساد المالي، قبل أن يهرب إلى لبنان، ليلة رأس السنة.

وفي غضون ذلك، نشرت شركة "ياماها" تذكيرًا لزبائنها بأن صناديق معداتها الموسيقية مصممة للآلات الموسيقية فقط، وليس للأشخاص، وذلك بعد أسبوعين من فرار غُصن.

وكانت قد أفادت عدة وسائل إعلامية أن غصن تمكن من التسلل إلى لبنان عبر مطار ياباني إلى طائرة خاصة نقلته إلى خارج البلاد، من خلال اختبائه في صندوق معدات موسيقية أسود كبير، مزود بثقوب للتنفس حُفرت في قاعه. ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من تفاصيل هروب غصن.

وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان قد خرج بكفالة لانتظار محاكمته في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، قبل فراره المذهل والمفاجئ إلى لبنان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. ووصف غصن خروجه من اليابان على أنه محاولة "للهرب من الظلم".

وفي مقابلة مع ريتشارد كويست لـCNN الأسبوع الماضي، لم يعلق غصن على طريقة هروبه، قائلاً إنه لا يريد تعريض أي من الأشخاص الذين ساعدوه في العملية للخطر، إلّا أنه أجاب على سؤال حول شعوره وهو جالس في صندوق موسيقي، حيث رفض التعليق أولاً، وثم أضاف: الحرية، بصرف النظر عن طريقة الحصول عليها، فهي حلوة دائماً".

وهكذا كان تحدي كارلوس غُصن في اليابان حول طريقة هروبه: