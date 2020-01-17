أفاد مصدر أمني، الجمعة، بحدوث مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مصادمات وقعت، اليوم، بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد".
وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.
وأضاف ان "المصادمات أدت إلى وقوع إصابات".
وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.
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