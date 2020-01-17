مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مصادمات وقعت، اليوم، بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد".

وأضاف ان "المصادمات أدت إلى وقوع إصابات".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.

