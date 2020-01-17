اخبار العالم / اخبار العراق

مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بحدوث مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مصادمات وقعت، اليوم، بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد".

وأضاف ان "المصادمات أدت إلى وقوع إصابات".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا