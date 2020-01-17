واشنطن تدرج قيادياً بالحرس الثوري على لائحتها للعقوبات

أعلن المبعوث الامريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، الجمعة، أن واشنطن أدرجت القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن شافاربور في قائمتها للعقوبات "لدوره في قمع الظاهرات" في بلاده.
وقال هوك في مؤتمر صحفي، إن "شافاربور متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين، ويتحمل مسؤولية قمع 148 إيرانيا في نوفمبر 2019".
وأشار إلى أن "قرار الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على شافاربور استند إلى معلومات حصلت عليها (من مواطنين إيرانيين زودونا بأكثر من 88 ألف شهادة تدل على انتهاك حقوق الإنسان)".
وأكد هوك أن "الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد إيران لحين تغيير سياستها".
وأشار إلى أن "قرار الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على شافاربور استند إلى معلومات حصلت عليها (من مواطنين إيرانيين زودونا بأكثر من 88 ألف شهادة تدل على انتهاك حقوق الإنسان)".
وأكد هوك أن "الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد إيران لحين تغيير سياستها".
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