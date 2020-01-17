انفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوتين صوتيتين انفجرتا بالقرب من جسر السنك وسط العاصمة بغداد". وأضاف أنه "لغاية الآن لم ترد معلومات عن أية إصابات".

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