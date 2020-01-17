تسريبات تكشف مواصفات هواتف 'غوغل' في 2020

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات خاصة بتفاصيل ومواصفات الهواتف التي تنوي شركة "غوغل" الأميركية أن تطرحها خلال العام الحالي.
وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "غوغل" الثلاثة سيتم دعمها بمعالجين من نوع "سنابدراغون 730" و"سنابدراغون 765".
وأشار التقرير إلى أن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة هي "سمكة الشمس" و"الزعانف العائدة" و"البراعم".
وقالت المصادر إن هاتف "البراعم" سينافس بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما، بحسب "سبوتنك".
وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 10"، فيما سيتم دعم هاتفي "البراعم" و"الزعانف" بمعالج من نوع "سنابدراغون 765"، التي تحتوي على شرائح تدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
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