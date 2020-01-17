2020-01-17 | 16:39
1,030 مشاهدة
خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره الإماراتي في إطار الجولة الثانية من بطولة آسيا لكرة اليد والمقامة منافساتها في الكويت.
المباراة التي أقيمت على صالة مجمع "الشيخ سعد العبد الله" للصالات المغلقة، انتهت بنتيجة 20-19، حيث كانت المواجهة تتجه إلى التعادل لولا هدف الإمارات القاتل في الثواني الأخيرة.
وبهذه الخسارة ودع منتخب اليد منافسات البطولة، حيث سيواجه هونغ كونغ، غداً في آخر مبارياته بالمجموعة الرابعة التي تضم الإمارات والكويت وهونغ كونغ.
وكان وطني اليد قد خسر أمام الكويت، أمس الخميس، بنتيجة 25-22 في أولى مبارياته بالبطولة.
وبهذه الخسارة ودع منتخب اليد منافسات البطولة، حيث سيواجه هونغ كونغ، غداً في آخر مبارياته بالمجموعة الرابعة التي تضم الإمارات والكويت وهونغ كونغ.
وكان وطني اليد قد خسر أمام الكويت، أمس الخميس، بنتيجة 25-22 في أولى مبارياته بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يخسر امام الامارات في بطولة اسيا لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.