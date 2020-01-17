العراق يخسر امام الامارات في بطولة اسيا لكرة اليد

المباراة التي أقيمت على صالة مجمع "الشيخ سعد العبد الله" للصالات المغلقة، انتهت بنتيجة 20-19، حيث كانت المواجهة تتجه إلى التعادل لولا هدف الإمارات القاتل في الثواني الأخيرة.

وبهذه الخسارة ودع منتخب اليد منافسات البطولة، حيث سيواجه هونغ كونغ، غداً في آخر مبارياته بالمجموعة الرابعة التي تضم الإمارات والكويت وهونغ كونغ.



وكان وطني اليد قد خسر أمام الكويت، أمس الخميس، بنتيجة 25-22 في أولى مبارياته بالبطولة.