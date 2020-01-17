أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن زيارة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم غد السبت، إلى العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"ندعو الإعلاميين الحضور غداً، إلى مقر الوزارة لتغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره الأردني ايمن الصفدي". وأعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، أمس الخميس، ان نظيره الاردني ايمن الصفدي سيزور العراق قريبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني يزور العراق غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.