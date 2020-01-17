نائب: بدأت المياه الراكدة تتحرك والقوى السياسية تتنازل

أكد نائب عن تحالف سائرون ، الجمعة، ان المياه الراكدة بدأت "تتحرك" والقوى السياسية "بدأت تتنازل" للعراق ومضت قدما لاختيار شخصية غير جدلية لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد حراكا سريعا وموسعا لاختيار الشخصية المناسبة لشغل المنصب. وقال النائب رياض المسعودي في حديث لـ الخليج 365، ان "القوى السياسية الفاعلة بالساحة السياسية العراقية بدأت تدرك جيدا اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس وزراء جديد"، مبينا ان "الايام المقبلة ستشهد حراك سريع وموسع لاختيار الشخصية المناسبة لشغل منصب رئيس الوزراء".



واضاف المسعودي، ان "المياه الراكدة بدأت تتحرك، والقوى السياسية بدأت تتنازل للعراق، ومضت قدما لاختيار شخصية غير جدلية وتحدد عمر هذه الحكومة وتبدأ بخطوات اجراء الانتخابات المقبلة المبكرة في ظل قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة وترك الكلمة الفصل للشعب العراقي".



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