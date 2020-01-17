مقتل مدني بهجوم مسلح بالرفاعي في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، صباح اليوم، تجاه مدني، ضمن قرية سيد شويع بقضاء الرفاعي في ذي قار، ما اسفر عن مقتله في الحال.

واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".