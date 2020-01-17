القبض على مديرة مدرسة بتهمة القتل العمد جنوب شرق بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة امنية القت، صباح اليوم، القبض على امراة تشغل منصب مديرة مدرسة بتهمة القتل العمد ضمن منطقة جسر ديالى جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن "القوة اقتادت المراة الى احد المراكز الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة"، مشيرا الى أن "القاء القبض تمت وفق مذكرة رسمية".



وشهدت بغداد صباح اليوم الجمعة، القبض على موظف حكومي بتهمة الشروع بالقتل في منطقة الكمالية شرقي بغداد.