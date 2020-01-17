توافد مستمر الى ساحات التظاهر في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن التوافد وباعداد متوسطة مستمر الى ساحتي التحرير والخلاني وجسري السنك والجمهورية، حيث مركز التظاهرات في العاصمة بغداد".

واشار المصدر، الى أن "القوات الامنية تشدد من اجراءاتها تحسبا من وقوع اي طارئ"، لافتا الى أن "الوضع في ساحات التظاهر يتصف الهدوء".



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

