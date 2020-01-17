الصين تصاب بالشيخوخة.. تباطؤ معدل المواليد في 2019 لأقل مستوى في 70 عاما

انخفض معدل المواليد في الصين إلى أدنى مستوى العام الماضي، منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 70 عاما، مما يشكل تحديا طويل الأجل لحكومتها.
ويحجم الكثير من الأزواج في الصين عن إنجاب الأطفال بسبب تكاليف الرعاية الصحية والتعليم إلى جانب السكن المكلف، كما أن إلغاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 لم تعط دفعة كبيرة لمعدل المواليد.
وفي الوقت نفسه بلغت معدلات الطلاق مستويات قياسية، وخلال الـ9 أشهر الأولى من 2019 تقدم نحو 3.1 مليون بطلبات للطلاق مقارنة مع 7.1 مليون حالة زواج في نفس العام وذلك وفقا لبيانات من وزارة الشؤون المدنية.
وتتزايد أعداد كبار السن في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، مما يسبب تحديات لقادة الصين مع تعهدهم بتوفير الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد وسط تباطؤ الاقتصاد.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، أن إجمالي عدد سكان الصين بلغ 1.4 مليار حتى نهاية عام 2019 مرتفعا من 1.39 مليار في العام السابق.
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