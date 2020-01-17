القبض على موظف حكومي بتهمة الشروع بالقتل شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بالقبض على موظف حكومي بتهمة الشروع بالقتل شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية القت القبض على موظف في دائرة الاصلاح قسم السجون بتهمة الشروع بقتل ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد".

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