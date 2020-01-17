الحكيم يستذكر 'سفير المرجعية'

وقال الحكيم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه: "في الذكرى الثانية والثلاثين لاستشهاد سفير المرجعية، السيد محمد مهدي الحكيم، نستذكر دوره الفاعل ومنهجه في الحركة الاسلامية"، موضحا أنه "أسس فهما جديدا في أدبيات التحرك السياسي الإسلامي المعاصر".واشار الى أنه "جمع بين الإسلام كعقيدة والوطنية كانتماء وارتباط, وبين الانفتاح كمنهج والأصالة والمبدئية كأساس ، كما ساهم الفقيد في تأسيس العديد من المؤسسات والمراكز الدينية والاجتماعية في عدد من العواصم العالمية، مضيفا "كان (رضوان الله عليه) شخصية دينية حركية فكرية سياسية تميزت بسعة الأفق وقوة المنطق والبيان والانفتاح على كافة الشرائح".

واعتبر أن شخصية "الفقيد أوقعت أعداءها في التناقض ومنافسيها في التشكيك والمتربصين بها في الوهم مما شكل خطرا كبيرا على النظام الديكتاتوري فاستُهدفت المرجعية الدينية من خلاله حتى طالته يد الغدر الاثيمة وهو يحضر محفلا لاحدى قضايا الامة الاسلامية في السودان عام 1988 ليلتحق بركب اجداده وآبائه واخوته الصالحين".

