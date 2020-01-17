من الالف الى الياء.. تفاصيل اجتماع شيراتون أربيل بين درجال واتحاد الكرة

ويأتي الاجتماع على امل التوصل الى اتفاق في القضية التي رفعها درجال على الاتحاد واتهامهم بتزوير النظام الأساسي للاتحاد، حيث أصدرت محكمة تحقيق الرصافة امر القاء قبض بحق رئيس اتحاد الكرة عبد لخالق مسعود ونائبه علي جبار بالتهمة أعلاه.الاجتماع بدأ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، حيث خضر الاجتماع كل من وزير الشباب والرياضة احمد رياض والنجم الدولي السابق عدنان درجال ومستشار رئيس الوزراء اياد بنيان ورئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي وعضو اللجنة ديار برواري وشاكر احمد سمو وسفين كانبي.

في المقابل حضر عن تحاد الكرة كل من: رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار والأعضاء علي الاسدي ويحيي كريم وغالب الزاملي وكامل زغير، ثم التحق بهم فيما بعد فالح موسى واحسان الازيرجاوي.



اثناء الاجتماع حدثت مشادة كلامية بين فريق الاتحاد وفريق عدنان درجال، مما أدى الى انسحاب عضوي الاتحاد كامل زغير وعلي الاسدي، لكن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، تدخل وأقنعهما بالعودة الى الاجتماع.

امن الفندق منع وسائل الاعلام من التواجد بالقرب بمن قاعة الاجتماع ومنع رجل الصحافة من الحصول على أي تصريحات.

وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، انتهى الاجتماع دون التوصل الى حلول ترضي الطرفين، لتتدخل الأطراف الضامنة من اجل عقد اجتماع ثاني للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف.

في نهاية المطاف، درجال اصر على موقفه وطالب جميع أعضاء اتحاد الكرة بتقديم استقالة جماعية وارسال كتاب رسمي الى الاتحاد الدولي "فيفا"، في المقابل سيعقد اتحاد الكرة اجتماعاً بين أعضائه اليوم الجمعة من اجل التوصل الى قرار جماعي بهذا الصدد.