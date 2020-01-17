فرنسا تنشر قوات خاصة في الجزيرة والخليج

وبحسب الرئيس الفرنسي فإن هذه الوحدات تكافح "إرهابيي تنظيم "داعش".

وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر": على الرغم من حدوث التغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش... لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة "يَغْوَر" في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير.



وكان ماكرون قد أعلن عودة حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" إلى البحر المتوسط لمكافحة إرهابيي "داعش".