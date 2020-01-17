بومبيو: السيستاني مصدر الهداية والإلهام للعراقيين

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمرجع الأعلى علي السيستاني، بعد العملية الجراحية التي خضع لها أمس إثر تعرض ساقه للكسر. وقال بومبيو في تغريدة على "تويتر": "نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة في العراق". مضيفاً "أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء له، فهو يمثل لهم مصدراً للهداية والإلهام، اللهم امنحه الشفاء العاجل والعمر الطويل".



يشار إلى أنه بعد انتهاء العملية الجراحية، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بياناً جاء فيه: "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الاعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)"، مضيفاً أن "دور سماحة السيد علي السيستاني (حفظه الله) في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق و المنطقة"، وتابع "نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة". يشار إلى أنه بعد انتهاء العملية الجراحية، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بياناً جاء فيه: "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الاعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)"، مضيفاً أن "دور سماحة السيد علي السيستاني (حفظه الله) في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق و المنطقة"، وتابع "نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة". وذكر مصدر مسؤول في مكتب المرجع السيستاني أمس الخميس، أن "المرجع الأعلى تعرض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية بإشراف فريق طبي عراقي، فيما أعلن الفريق الطبي في وقت لاحق امس، أن نجاح العملية الجراحية للمرجع السيستاني والتي استغرقت نصف ساعة، وأكد أن وضعه الصحي مطمـأن.



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