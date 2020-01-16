بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، برقية إلى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني للأطمئنان على صحته بعد تعرضه الى لحادث كسر في الساق.
وقال صالح في رسالته ما نصه، "تابعنا منذ اللحظات الأولى خبر تعرض سماحتكم للوعكة الصحية، وما ترتب عليه، وإنا إذ نحمد الباري - عزّ وجل - على سلامة سماحتكم وتمام العملية الجراحية بنجاح ندعو الباري أن يمنّ عليكم بموفور الصحة والعافية، ويتم نعمته على العراق وشعبه بتمام تماثلكم للشفاء".
وتابع، "وإذا رُفعتْ الأكف بالدعاء لله سبحانه وتعالى فإننا نسأله أن يحميكم ويجنبكم كل مكروه ويحفظكم ذخراً للعراق والأمة الاسلامية، وستكون رئاسة الجمهورية على أتم الاستعداد للاتصال بالجهات الطبية المختصة لتقديم الرعاية اللازمة مع إيماننا بكفاءة الكوادر الطبية التي أجرت وأشرفت على إجراء العملية الجراحية والتي ستتابع الرعاية اللاحقة لسماحتكم".
وتابع، "وإذا رُفعتْ الأكف بالدعاء لله سبحانه وتعالى فإننا نسأله أن يحميكم ويجنبكم كل مكروه ويحفظكم ذخراً للعراق والأمة الاسلامية، وستكون رئاسة الجمهورية على أتم الاستعداد للاتصال بالجهات الطبية المختصة لتقديم الرعاية اللازمة مع إيماننا بكفاءة الكوادر الطبية التي أجرت وأشرفت على إجراء العملية الجراحية والتي ستتابع الرعاية اللاحقة لسماحتكم".
واعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يبعث ببرقية الى السيد السيستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.