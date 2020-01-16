عقد وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، طالبوا فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الكندي، أنه "يجب على إيران أن تتعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها".
ورحبت الدول المعنية بالالتزام الذي أبدته إيران تجاه هذه القضية إلى غاية اليوم.
واعترفت طهران قبل أيام بأنها أسقطت طائرة مدنية أوكرانية "عن غير عمد" ونتيجة لـ"خطأ بشري" بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة. وقد قتل من جراء هذه الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا
كانت هذه تفاصيل خبر خمس دول تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.