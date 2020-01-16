الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية السيستاني ويؤكد: المرجع بمرحلة الشفاء التام

كشف الفريق الطبي المعالج للمرجع الاعلى علي السيستاني، اليوم الخميس، تفاصيل العملية التي اجراها المرجع، فيما اكد أنه بمرحلة الشفاء التام. وقال الفريق الطبي لـ "وكالة الأنباء العراقية (واع)" إن "العملية الجراحية للمرجع السيستاني استغرقت نصف ساعة"، مشيراً إلى أنه "نطمئن العراقيين بشأن وضعه الصحي وسيبدأ الحركة غداً". وذكر مصدر مسؤول في مكتب سماحة السيد في تصريح أن "المرجع الأعلى السيد علي السيستاني تعرض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم بإشراف فريق طبي عراقي.

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