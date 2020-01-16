رونالدو يكشف سر عضلاته... 6 وجبات في اليوم وطبق 'سحري'

وقالت الصحيفة إن اللاعب يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، كي يحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يتناول سمك أبو سيف وسمك التونة وسمك القد، وهي تشكل مع السلطة جزء لا يتجزأ من نظامه الغذائي، ووصف رونالدو طبق لحم الدجاج على حسابه في "إنستغرام" بالطبق "السحري" بسبب نسبة البروتين العالية والمنخفضة من الدهون.

