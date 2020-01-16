كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن سر الجسم المثالي الذي يتمتع به نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انتقل لفريق "السيدة العجوز" صيف 2018 مقابل 99 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يتناول سمك أبو سيف وسمك التونة وسمك القد، وهي تشكل مع السلطة جزء لا يتجزأ من نظامه الغذائي، ووصف رونالدو طبق لحم الدجاج على حسابه في "إنستغرام" بالطبق "السحري" بسبب نسبة البروتين العالية والمنخفضة من الدهون.
ويأتي طبق لحم الدجاج مع السلطة رقم 1 في خيارات وجبتي الغداء والعشاء أو طبق سمك التونة مع السلطة والبيض والزيتون خيار ثان، ويحرص نجم منتخب البرتغال على نظامه الغذائي، ويمتنع بشكل مطلق عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة أو المشروبات الغازية.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، قد نشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر فيها بعضلاته المفتولة، ويظهر صاحب الـ34 عاما في الصورة، وهو يمارس أحد التدريبات الرياضية، معلقا "تدريب الصباح".
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يكشف سر عضلاته... 6 وجبات في اليوم وطبق 'سحري' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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