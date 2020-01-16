بلاسخارت معلقة على حادث السيستاني: صوته وحكمته إلهاماً لنا جميعاً

علقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، على حادث اصابة المرجع الاعلى علي السيستاني، فيما أشارت الى أن صوت المرجع الاعلى وحكمته إلهاماً للجميع. وقالت بلاسخارت في تغريدة لها على تويتر تابعتها الخليج 365، " خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية الى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني". وأكدت بلاسخارت في تغريدتها قائلةً، "دام صوته وحكمته إلهاماً لنا جميعاً".



واعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم. واعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم.

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