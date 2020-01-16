نائب عن الفتح يرجح إعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك معايير جديدة تم وضعها للشخصية التي ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل على ضوء المعطيات الجديدة سياسياً"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً سياسياً جديداً على أن المرشح ينبغي أن يتعهد بتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق وأن يعمل على تفعيل الاتفاقية مع الصين".وأضاف الموسوي، أن "هناك تحديات كبيرة وكثيرة وهناك رفضاً أميركياً لتطبيق الاتفاقية مع الصين، إضافة إلى ضغط من بعض القوى السياسية لإلغاء تلك الاتفاقية"، مرجحاً أن "يتم الإعلان عن الاسم والمجيء به إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل".

يشار إلى أن مجلس النواب وافق، في الأول من شهر كانون الأول الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.