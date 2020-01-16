وزير الخارجية الاردني يزور العراق قريبا

اعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، الخميس، ان نظيره الاردني ايمن الصفدي سيزور العراق قريبا. وقال الحكيم في بيان تابعته الخليج 365، "يزورنا خلال الأيام القليلة القادمة وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية الاردن ايمن الصفدي". واضاف ان "الصفدي يحمل رسالة من الملك عبدالله الثاني"، مشيرا الى انه "سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه".



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