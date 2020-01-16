درجال ينضم لوزير الشباب والرياضة في المؤتمر الدولي بأربيل

2020-01-16 | 13:29
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لليوم الثاني على التوالي، واصل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض حضوره ومشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الاول لرسم استراتيجية العمل المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الانشطة الشبابية، الذي تنظمه في اربيل ليومي الاربعاء والخميس ( 15 – 16 كانون الثاني 2020 ) دائرة العلاقات والتعاون الدولي قسم المنظمات والهيئات ، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية فضلا عن خبراء التدريب المختصين بالشأن الشبابي.
وأضاف "عقب الاستماع لتجارب عالمية في عمل منظمات المجتمع المدني ولأجل تفعيل جانب الحوكمة الالكترونية اعلن رياض عن تأسيس موقع الكتروني خاص بوزارة الشباب للتعامل مع جميع الآراء والمقترحات والمشاريع بسرعة وكفاءة وايصالها الى اللجان المختصة، مهيبا بجميع المشاركين من منظمات وخبراء واساتذة مختصين بان يولوا هذا الجانب اهمية كبيرة اولا من صميم عملهم ، وثانيا لان وزارة الشباب والرياضة هي الجهة القطاعية التنفيذية الوحيدة المعنية بالمشاريع الشبابية كاختصاص دقيق".
واجاب رياض، وفقاً للبيان، عن "اسئلة واستفسارات المشاركين فيما يخص جانب الاستثمار في المشاريع الشبابية ومشكلة الهجرة الشبابية الى الخارج وتداعياتها وجانب الخبرة والتدريبات التي تمس الحاجة اليها لملاكات المنظمات وحدود الصلاحيات الحكومية في الدعم والاسناد وتبادل على طرحها رئيس منظمة يو اس أي دي خليل ابراهيم وممثل منظمة افاسي الايطالية الان احمد ورئيس منظمة ادار الدولية نبيل داود وممثل قسم الانشطة الطلابية في جامعة الانبار نصير خال".
واكد الوزير، ان "وزارة الشباب والرياضة تمتلك حيزا كبيرا للتعامل مع الطروحات والمشاريع وبحسب شكل المشروع ومضمونه والقدرات المتوفرة ايضا، اذ ليس بالضرورة ان تكون جميع المشاريع التي تناسب دولا اخرى ان تحظى بذات الارضية في العراق"، مشيرا الى ان "العمل في بناء وتنشئة الشباب يجب ان ياخذ بعده الانساني وليس الربحي بمعنى الاستثمار المعروف".
الى ذلك مازالت فعاليات الورش التدريبية مستمرة باربعة اتجاهات مختلفة حسب طبيعة عمل المنظمات وسط اشادات كبيرة من جميع المشاركين بحسن الادارة والتنظيم وتفاعل وزارة الشباب مع العناوين والاراء والمشاريع المقدمة.
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