الامارات ترعى الجناح الامريكي في معرض اكسبو دبي بـ60 مليون دولار

كشفت الولايات المتحدة إن مشاركتها هذا العام في معرض اكسبو في دبي بات ممكنا بفضل "كرم حكومة الإمارات".
وقد طرحت الرعاية الإماراتية العديد من الأسئلة من قبيل.. لماذا لا تنفق الشركات الأمريكية مباشرة للمشاركة في جناح الولايات المتحدة في ما تفضل بعض الشركات الأمريكية العمل مستقلة. كما لم يتضح أيضا كيف ستقرر الحكومة الأمريكية ماهية الشركات المشاركة؟ وما هي المنتجات التي ستعرض؟.
توقع تقرير صادر عن شبكة ”بي ان سي“ اليوم الأحد، أن يخلق
وتعتزم دبي استضافة معرض ”إكسبو“في شهر أكتوبر تشرين الاول 2020، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 300 ألف زائر يوميًا مع افتتاحه، سيكون نصفهم من الخارج، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي.
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