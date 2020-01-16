السفارة الأميركية في بغداد: السيد السيستاني صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة

قالت السفارة الأميركية في بغداد، الخميس، إنها تلقت "بفرح عظيم" أنباء نجاح العملية الجراحية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، واصفةً إياه بأنه "صمام أمان أساسي" للعراق والمنطقة. وذكرت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في موقع (فيس بوك): "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الاعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)". وأضافت، أن "دور سماحة السيد علي السيستاني (حفظه الله) في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة. نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة".



وكان مصدر طبي في محافظة النجف أفاد في حديث لـ الخليج 365، اليوم الخميس، بنجاح العملية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ. وكان مصدر طبي في محافظة النجف أفاد في حديث لـ الخليج 365، اليوم الخميس، بنجاح العملية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ.

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